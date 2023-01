Un soledeño que plasma sonrisas desde el corazón de ‘La Arenosa’

“Nadie es profeta en su tierra”, así dice el viejo refrán bíblico del que Checo hace referencia para agradecer que él sí ha podido destacarse en su pueblo a través de una profesión con la que siempre busca llevar un mensaje de alegría.

“Es natural y no ha sido fácil. Siempre estoy explorando temas para no aburrir a la gente y que le puedan gustar a los niños porque mientras mi música le guste a ellos, sé que no morirá la tradición”.

Cuando llega Checo todo es alegría y no hay mejor sinónimo para identificarlo, sino es un tambor alegre, una flauta de millo o un chandé, en todas esas muestras se enciende la sonrisa que también emana en su hogar.

Es un papá cero “cascarrabias”. Lauren, Anthony de Jesús, Sharon y Nohemi dan fe de esto. Sus retoños han sido testigos de su gran instinto paternal y la facilidad que tiene de contagiar de alegría a los demás.

“Hay veces que salgo con ellos a parrandear y son ellos los que me regañan a mí. Aunque me cambió un poco el semblante por la muerte de mi mamá, en este último tiempo la gente me dice que ven al mismo Checo alegre de siempre”.

“Barranquilla, quien no te conoce te sueña y quien te conoce, nunca te olvida”. Checo le ha hecho honor a esta frase con la emoción de cantarle una vez más en un Carnaval y seguir contagiando con su mejor cualidad: la alegría.