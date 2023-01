Henry Jiménez, 50 años de radio a ritmo del Pop-Rock

En la actualidad para acceder a música de otros países basta con buscar en internet o en alguna plataforma digital. Lo que ahora demora segundos, años atrás era una odisea de días, semanas o incluso meses.

Por eso, acceder a música de Estados Unidos, era aún más complicado, pues la distancia era un obstáculo que había que sortear de varias maneras.

“Comprábamos música bajo suscripción que nos llegaba en un paquete de los 10 éxitos de la semana que entraron a los charts, venían en paquetes muy bonitos en formato de 45 revoluciones por minuto”, explicó Jiménez.

Asimismo, comentó que al tener amigos residiendo en Norteamérica, hacía los pedidos que traían a la ciudad amigos pilotos.

Por otro lado, una de las características de Henry Jiménez en su programa es la de educar a los oyentes. No solamente era sonar la canción, sino que siempre trata de explicar el contexto de la misma, con datos o curiosidades.

No obstante, esto no siempre era posible. “A veces me tocaba inventar una que otra cosita de un artista porque no tenía la información. No había Google. Yo procuraba tener información lo más verás posible, me llegaba a comprar revistas. Estaba suscrito a revista de Venezuela, me llegaban varias y también de Estados Unidos”.