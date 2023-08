Heberto Eljach: una cocina llena de mucha alegría y sazón

Debido a su gran talento y la necesidad propia que posee por exponer de manera digna la gastronomía del Caribe, uno de los nuevos retos de Heberto en su vida es representar a Colombia de manera internacional.

Desde hace un par de años su cocina con identidad y recuerdos de los sabores de su casa que provienen de Cartagena, el Líbano y el Pacífico ha ido ganando reconocimiento en espacios como el 50 Best of the Best.

En este año regresa a la versión que organizan en Nueva York y lo hará con una muestra de sancocho de Guandú y productos del mar, los cuales llegarán cargados de puro sabor cartagenero. “Siempre resalto nuestros sabores, eso haré en Nueva York”.