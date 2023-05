HBO Max anuncia serie sobre Chespirito

¿Y ahora quién podrá defendernos?, con ese interrogante despertaron los televidentes el primer fin de semana de agosto de 2020 cuando por primera vez después de 49 años no fue emitido un capítulo del Chavo del 8, El Chapulín Colorado, los Chifladitos, entre otros.

El desacuerdo de Televisa con los herederos de Roberto Gómez Bolaños apagó las carcajadas de los seguidores que esa mañana no pudieron disfrutar de su serie más animada. Desde entonces, en Colombia no se ha vuelto a proyectar y han tenido que ver los capítulos a través de otras plataformas como Youtube.

En su momento, la actriz Florinda Meza opinó de la situación a través de su cuenta de Twitter y expresó que lo sucedido es una agresión contra la gente pues se les quita uno de los programas más queridos en medio de la pandemia de la covid-19.

“¿Qué opino de que se deje de transmitir el programa Chespirito? Aunque no tengo nada que ver porque inexplicablemente no he sido convocada a las negociaciones, creo que justo ahora, cuando el mundo más necesita diversión, hacer eso es una agresión hacia la gente”.

Su hijo, Roberto Gómez Fernández también lamentó la decisión. “Aunque tristes por la decisión, mi familia y yo esperamos que pronto esté Chespirito en las pantallas del mundo. Seguiremos insistiendo, y estoy seguro que lo lograremos”.