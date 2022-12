‘Harry y Meghan’, la serie que pone en jaque a la realeza

La serie incluye diarios en video grabados por Meghan y Enrique —aparentemente en sus celulares— en marzo de 2020, en medio de la amarga separación entre la pareja y la familia real. “Nadie sabe toda la verdad, nosotros si la conocemos”, dice Enrique en una de sus intervenciones ante las cámaras.

Varios ciudadanos británicos se pronunciaron al respecto de esta situación.

Vikrum, fue uno de ellos, quien aseguró: “He tenido suficiente de Harry y Megan, no puedo soportarlos más, es una sobrecarga. Y para ser honesto contigo, mi actitud es vivir y dejar vivir. Vivo la vida de la manera que quiero, tú vives tu vida y ellos que vivan la vida que ellos quieren, así que realmente no tengo ninguna opinión al respecto, no, en absoluto”.

Por su parte, Libby sostuvo: “Yo me veré la serie por el drama, potencialmente, solo por eso”.