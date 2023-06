“Disfruto de meterme en el universo del personaje”: Guillermo Francella

Si hay géneros que han estado presentes en la filmografía de Guillermo Francella son la comedia y el thriller, los cuales ha desarrollado como pocos en su país y a nivel latinoamericano por eso para él moverse entre estos géneros ha sido algo natural.

“El cambio de género de comedia o thriller o algo dramático, como actor me encanta transitar entre géneros, que los contenidos sean bien heterogéneos entre sí o lo más antagónico posible yo lo disfruto, de modo que no ha sido un escollo para mí, al contrario”.

Y, precisamente, por estar en tantos proyectos tan diferentes ha podido interpretar una gran variedad de personajes con multiplicidad de oficios y profesiones, tanto así que ahora es un experimentado piloto.

“He sido piloto de un avión, he trabajado abogado o secretario, he pasado por distintas profesiones, pero más allá de eso disfruto mucho de meterme en el universo de ese personaje y que le toque la profesión que le toque, la vivo con mucha pasión. Interiorizar cómo viven esos pilotos, los abogados, investigo, me gusta conversar mucho con el director sobre qué quiere. No hay una profesión que elija sino que escojo la película que acabo de llevar a cabo”, finalizó.