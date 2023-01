Guillermo Del Toro y ‘Argentina, 1985’ triunfaron en los Globos de Oro

"The Banshees of Inisherin" de Martin MacDonagh fue la cinta más premiada de la noche al conseguir el premio a la mejor película de comedia o musical, así como los de mejor actor de comedia o musical para Colin Farrell y mejor guion para el angloirlandés Martin McDonagh, también director.

"Everything Everywhere All at Once" tuvo dos premios en una noche en la que Cate Blanchett y su papel en "Tár" fue reconocida como la mejor actriz dramática y Austin Butler el de mejor actor dramático, por su papel en la cinta biográfica "Elvis".

Michelle Yeoh recibió el premio a mejor actriz de comedia o musical por ‘Everything Everywhere All at Once’ y en su discurso recordó lo difícil que fue conseguir un papel protagónico durante su carrera al ser una mujer malaya de origen chino. "Los Daniels (los directores) tuvieron el coraje de hablar de una mujer inmigrante asiática", aplaudió.

El desfile de nacionalidades prosiguió cuando el compositor indio M.M. Keeravani derrotó a las súper estrellas de pop Lady Gaga, Taylor Swift y Rihanna, al ganar el premio a mejor canción original por su trabajo "Natuu Natuu" de la película "RRR".