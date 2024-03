Godzilla y Kong unen fuerzas para defender al mundo

En la reciente edición de los premios Óscar, la cinta ‘Godzilla Minus One’, ambientada en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, ganó la estatuilla a los mejores efectos visuales, redondeando así la celebración de los 70 años de la creación de este monstruo submarino.

El nuevo filme que muestra a Godzilla cuenta con un elenco estelar que incluye a Rebecca Hall, San Stevens y Brian Tyree Henry; la dirección magistral del estadounidense Adam Wingard y una trama llena de acción y suspenso, ‘Godzilla y Kong: el nuevo imperio’ promete ser una experiencia inolvidable.

Precisamente, Adam Wingard se refirió a la manera cómo surgió este guion: “Había pasado más de un año de la pandemia y no había vuelto a un teatro. Ver al público reaccionar ante la breve colaboración de Godzilla y Kong al final de ‘Godzilla vs. Kong’, en la que luchan contra Mechagodzilla, fue muy emocionante, porque había una catarsis en el aire. Así que pensé: ‘Si vamos a hacer otra película, no puedes volver a separarlos”.