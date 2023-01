Críticas a Giovanny Ayala por la forma en que pidió matrimonio a su pareja

En las imágenes publicadas por el cantante, se observa que la joven encuentra el anillo, sonríe, se voltea hacia Ayala y lo abraza mientras suena el tema ‘Tu lugar es a mi lado’.

Tras la pedida de mano, el también compositor recibió centenares de críticas por parte de los internautas. “Uy no, terrible. Muy particular la forma de pedir la mano”, “No me gustó esa pedida de mano, le falto ser más especial ella fue quien se puso el anillo”, “Qué persona y propuesta tan ordinaria”, “Por poco y ella misma se pide matrimonio”, son algunos de los mensajes.