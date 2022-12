Georgina Rodríguez habló de la muerte de su hijo: “este año ha sido difícil”

También reveló cuál fue la primera impresión que tuvo de Cristiano Ronaldo cuando lo conoció.

“Cuando le vi por primera vez sentí que el tiempo se paró. Nunca había visto un hombre tan apuesto, tan atento… Es el hombre más guapo que mis ojos han visto. Y sí, soy la novia del mejor futbolista del mundo, pero no hace falta que la gente —y muchas de ellas mujeres— lo utilice de manera despectiva”, agregó Georgina.

También aprovechó para desmentir los rumores sobre una supuesta pelea con la familia de su pareja sentimental.

“Si hoy buscas mi nombre en Google resulta que estoy peleada con la familia de Cristiano, que tengo una hermana que me pide dinero, y que ha pasado no sé qué con Rosalía… Mi vida es mucho más simple que todo esto: no me gustan los conflictos, nunca me peleo con nadie, pero lo peor es que toda esa información es mentira”, sostuvo.