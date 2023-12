Flavia Dos Santos cierra un 2023 de ensueño en ‘Placeres con Flavia’

“Esperanza vino y conversamos, y yo quedé fascinada. Y ahí, cuando terminó el programa, cuadramos un café y ahí fue cuando surgió la idea de hacer el podcast, y tenemos ahí este podcast que ya lleva seis meses, y grabamos la segunda temporada ahora en diciembre. Entonces, Esperanza para mí fue una sorpresa, conversar con ella no necesariamente de sexo. El programa al tener una duración bastante extensa, permite conocer incluso a la persona más allá del personaje. Yo no estoy buscando una chiva, yo no estoy buscando que la persona me cuente algo, algún secreto, algún trauma, no estoy buscando nada. Yo estoy curiosa, quiero saber qué piensas tú, cómo opinas de ciertas cosas”.

Por eso, Flavia también opina de todos los temas de los que se hablan en su programa, lo que permite que la audiencia la vaya conociendo más allá de lo que ha visto en televisión nacional y redes sociales.