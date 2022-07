A mordiscos, Barranquilla disfruta del Festival del Perro Caliente

Breiner Andrade llegó con la ilusión de satisfacer sus antojos y lo logró. Los numerosos puestos pusieron en duda su decisión, por lo que decidió probar más de 4 perros.

"Esto es de lo mejor que pueden hacer en la ciudad. No me contuve y no pude probar solo uno, así que me puse a caminar".

Y así fue para muchos. Una exploración culinaria que hace tiempo deseaban recorren en uno solo lugar.

Innovar era la misión de todos y así lo entendió Carlos Urueta, administrador de Gastro Marketing que con el Perro de punta gorda intentó enamorar a los comensales que con curiosidad se acercaban a degustar.