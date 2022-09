Famosos británicos se despiden de la Reina Isabel II

Ozzy Osbourne, quien fuera el vocalista de la banda Black Sabbath, también se pronunció sobre la muerte de Isabel, lamentando “el fallecimiento de nuestra más grande Reina” y aseguró: “Con gran pesar digo que es devastador pensar en Inglaterra sin la reina Isabel II”.

I mourn with my country the passing of our greatest Queen. With a heavy heart I say it is devastating the thought of England without Queen Elizabeth II pic.twitter.com/JZYXGRz2hb

Entre tanto, la escritora J.K Rowling, autora de Harry Potter, declaró que “La mayoría de los británicos nunca han conocido a otra monarca, por lo que ha sido un hilo conductor durante toda nuestra vida. Cumplió con su deber por el país hasta el momento de su muerte y se convirtió en un símbolo perdurable y positivo de Gran Bretaña en todo el mundo. Se ha ganado su descanso”.

Most British people have never known another monarch, so she’s been a thread winding through all our lives. She did her duty by the country right up until her dying hours, and became an enduring, positive symbol of Britain all over the world. She’s earned her rest. #TheQueen