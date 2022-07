Fallece a los 94 años el compositor de la banda sonora de James Bond

El músico Monty Norman, que compuso la banda sonora de las películas de la saga de James Bond, falleció este lunes a los 94 años, según informa un comunicado difundido en su web oficial.



"Con tristeza compartimos la noticia de que Monty Norman ha muerto el 11 de julio de 2022 tras una corta enfermedad", apunta la escueta nota.



Norman, natural del barrio de Stepney, en el este de Londres, hijo de inmigrantes judíos procedentes de Letonia, comenzó cantando en grandes bandas antes de labrarse una carrera componiendo temas para musicales y películas como Songbook, Poppy y Make Me An Offer.



El músico empezó a dar sus primeros pasos en el mundo de la música cuando, a los 16 años, su madre le compró una guitarra y fue entonces cuando descubrió los temas de los Beatles y de Eric Clapton.



En las décadas de los 50 y los 60 del siglo pasado, el compositor trabajó como cantante en varios grupos y posteriormente empezó a escribir canciones para Cliff Richard y Tommy Steele, así como letras para musicales.



No obstante, se le conoce sobre todo por haber compuesto el primer tema para el film de 1962 "Dr No", con Sean Connery dando vida al espía británico, una composición que fue recurrente en todas las películas siguientes de la saga.



Con todo, los productores contrataron a John Barry para reajustar los arreglos de la pieza. Este último alegaría más tarde que fue él en realidad quien la escribió aunque Norman ganó un caso de libelo contra el dominical "The Sunday Times" por haber publicado una acusación similar.