"Vuela alto padre": Manolo Cardona se despide de su papá tras fallecimiento

Francisco Cardona, también hermano de Manolo y Juan José, también despidió a su progenitor con unas fotografías junto a toda la familia con unas sentidas palabras de despedida.

“Padre Bello, solo quería decirte que he llorado porque te has ido, pero fueron más las sonrisas que tengo porque viví contigo tantas cosas espectaculares. He cerrado los ojos y pensado: “qué podría hacer para que volvieras?”, pero al abrir los ojos y verme a mí mismo y ver todo, y a todos a mi alrededor, veo todo lo que me has dejado. Siento el corazón vacío porque no estás conmigo, pero luego se llena al saber todo el amor que me diste y compartiste con todos nosotros”, dijo.