Fábrica de Cultura: un año acogiendo el talento barranquillero

La Fábrica de Cultura ha sido testigo del cumplimiento de miles de sueños cumplidos por parte de jóvenes barranquilleros que anhelan realizar sus proyectos de vida.

Frank Luna, es un joven barranquillero egresado del programa de Música de la EDA, quien cuenta orgullosamente su paso por la Escuela Distrital y el cúmulo de conocimientos que adquirió en esta.

“Mi paso por la EDA fue una experiencia hermosa, dado que he tenido un notorio desempeño desde que inicié todo mi proceso artístico. Aquí en la Fábrica de Cultura he podido rodearme de colegas, compañeros y profesores y he aprendido a ver el arte de una manera diferente”.

Luna hizo mención a la importancia de la infraestructura de la Fábrica para el desarrollo de su curso.

“La Fábrica nos ofrece salones acondicionados para la formación que en mi caso es la musical y eso facilitó mi aprendizaje. En este lugar pude realizar el lanzamiento de mi sencillo y fue maravilloso, aquí pude encontrar personas que me han ayudado a lo largo de mi camino”

Finalmente, el joven artista agregó: “Anteriormente yo era un artista ambulante, cantaba en buses, restaurantes y no es malo, pero luego de pasar por la EDA, pude inspirarme en muchas personas que conocí con sus propios sueños”.