Ex esposo de Britney Spears irrumpió durante su boda

Jason Alexander, el primer esposo de la cantante norteamericana con el que estuvo casada 55 horas, irrumpió en la boda que se estaba llevando a cabo ayer entre Spears y su ahora esposo Sam Asghari.

Alexander llegó hasta la residencia de la artista ubicada en Thousand Oaks, California, en Estados Unidos y logró infiltrarse al evento, al que estuvieron invitados cerca de 100 personas.

El hombre transmitió mediante un ‘en vivo’ por Instagram todo su recorrido tratando de encontrar a su ex esposa. Personal de seguridad le preguntó sobre su estadía en el lugar a lo que respondió que Britney Spears lo había invitado.

En el video del momento se logra ver cómo recorre la casa, saluda a invitados presentándose a sí mismo como el “esposo de Britney”.

Britney Spears' ex-husband Jason Alexander breaks into her home and crashes her wedding on Instagram Live:



“Where’s Britney? I'm here to crash the wedding.” pic.twitter.com/rgTjE0mmVe