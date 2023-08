A esto se dedica el imitador de Rafael Orozco que ganó el primer Yo me llamo

Después de su éxito por Yo me llamo, Jorge recorrió por 10 años toda Colombia imitando a Rafael Orozco en diferentes ferias y fiestas de pueblos o municipios, pero en 2021 se despidió del personaje que le dio infinidad de alegrías.

"Me da nostalgia cuando digo que tengo que dejar de imitar a Rafael Orozco, pero ya tengo que pensar en Jorge Martínez. No sé si ahora me quieran contratar como Jorge Martínez, pero ya son 10 años y debo hacer algo mío", expresó el imitador para ‘La Red’.

Asimismo, a lo largo de la transmisión del programa, Martínez se quitó la peluca y el bigote característicos de Orozco, para darle paso a su nueva identidad. Disponiéndose así a nuevos proyectos individuales.