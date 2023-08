Estera tejida en Chimichagua será exhibida en la serie ‘Cien Años de Soledad’

Años tras años, el tejer esteras en Chimichagua ha permitido que miles de familias puedan vivir de ello, un modo de tener recursos para sus hogares. Esto nació desde los indígenas al ser descendientes de los chimilas, primeros pobladores del municipio.

“Yo aprendí a trabajar estera porque cuando era niña comía tierra en la finca donde nací, eso me estaba matando y mis padres me trajeron al pueblo y me dejaron con mi abuela por tres meses para someterme a un tratamiento médico, y mi abuela se ponía a tejer y me sentaba al lado de ella, así aprendí, luego mi madre me terminó de enseñar, así enseñé a mis hijos y toda la familia”, puntualizó Juana Díaz, quien desde 1991 ha participado en ferias artesanales, siendo la primera en 1991, Expoartesanía en Bogotá.