En su temporada 10, ‘Factor X’ vuelve lleno de sorpresas

Desde Islas Canarias (España) llegó la cantautora Rosana para conformar el jurado. “En Colombia siempre me he sentido como en casa. Hay muchas cosas que caracterizan al talento colombiano, es transparente, hace lo que le gusta hacer y lo hace sin complejos. Los talentos de esta tierra no se plantean si deben hacer un concepto musical u otro, hacen lo que les nace del corazón”, dijo.

La artista cuenta que el hecho de pasar por la mesa de los jurados en varias ocasiones ha afinado más su oído y ha sido un “camino de mucho aprendizaje”.

La actriz y cantante Carolina Gaitán es una de las grandes sorpresas este año al ocupar por primera vez este puesto. “Es una experiencia muy especial y distinta para mí y tengo toda la gratitud del mundo por estar viviéndola. Entre todo, esto es como tener el corazón partido todo el día pero al tiempo muy feliz porque estoy rodeada de música. Acompañar los sueños de quienes anhelan con ser reconocidos es hermoso”, apuntó.

Al enterarse de la noticia no podía creerlo. Considera que esta es la posibilidad de decirles a las personas que a través de esta plataforma “sí se pueden cumplir los sueños y superar tus expectativas como artista”, manifestó.

Desde la primera temporada del programa, el productor y director musical José Gaviria se apersonó de uno de los puestos como jurado. Su indiscutible oído crítico ha calificado a cientos de participantes a lo largo de muchos años.

“Me siento afortunado de estar en este programa y siento que he aprendido mucho, hemos hecho grandes cosas. Queremos entregarle a los televidentes un programa que evolucione, y esto es gracias al talento de los participantes”, contó a EL HERALDO.

Además, Gaviria adelantó que tendrán cuatro categorías y una sección renovada de la dinámica de las sillas.

También se recorrerá el país haciendo visitas regionales, no solo desde las ciudades sino en las zonas aledañas. Los más destacados llegarán con su talento a Bogotá para sumarse al resto de concursantes.

“También verán lo que ocurre todos los días con los participantes, con el montaje y con todo, el drama de enfrentarse a la presión del público la van a vivir con nosotros (...) Quien gane Factor X lo hará porque tiene algo que no tienen los demás”, resaltó Gaviria.

Por otro lado, esta es la segunda edición en la que participa el grupo Piso 21.

“Queremos dejar a un lado algunos errores que cometimos por la inexperiencia de la vez pasada pero sobre todo gozárnosla mucho más y ver cómo en Colombia jornada tras jornada se demuestra que hay mucho talento”, dijo El Profe, miembro de la agrupación.

La originalidad, seguridad, buena voz y “ángel” serán los criterios bajo los que se escogerán a los integrantes del equipo. Dim, de Piso 21, dice que el género urbano pisará “fuerte” en esta nueva entrega.