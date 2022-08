Conozca a la mujer con las uñas más largas del mundo

Armstrong explicó que su hija, de 16 años, era quien solía arreglar y pintar sus uñas, por ello, en su ausencia prefirió no volverlas a cortar.

Curiosamente cada una de las uñas de Diana tarda entre cuatro y cinco horas en pintarse, por lo cual, las manicuristas no quieren realizar el trabajo.

“No he ido a un salón de belleza en unos 22 años. Cuando me ven venir, dicen 'Oh, no'”, admitió Diana a Guinnes World Record.

Además explicó que para poder pintar sus uñas necesita entre 15 a 20 botellas de esmalte, por lo cual, solo lo hace una vez cada cuatro años. El laborioso proceso es realizado por sus nietos, quienes además, utilizan limas de carpintería para esculpirlas.