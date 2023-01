“Es un momento privilegiado para la música colombiana”: Julio Reyes

La música es una de esas artes e industrias que ha vivido importantes revoluciones a nivel tecnológico. El cambio del formato analógico al digital, supuso un antes y después, no solo para el fanático sino para quienes hacen música.

Precisamente Julio Reyes ha hecho parte de esa generación de productores que ha tenido que reinventarse para poder seguir vigente en esa industria.

Para Julio es una sorpresa todo el camino que ha recorrido “pero me he dado cuenta que intuitivamente siempre he protegido la euforia que me produce la música y he protegido el amor que le tengo desde que soy muy niño”.

Por otro lado el colombiano puntualizó que nunca ha tenido posiciones radicales en cuanto a su forma de trabajo, sino que “he sido muy flexible en recibir nuevos sonidos, nuevos géneros, nuevas tendencias y encontrar mi manera de meter mi visión de la vida en este lenguaje”.