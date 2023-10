“Los niños son supercomputadoras, su cerebro tiene un potencial poderoso”

R.

Escribí un libro llamado Cómo aprendemos para explicar que, de hecho, existen algoritmos de aprendizaje en el cerebro, reglas de aprendizaje que todos compartimos. Todos los humanos tenemos la misma capacidad para aprender, pero existen todo tipo de trucos que son útiles para que el aprendizaje sea más rápido; los llamo los cuatro pilares del aprendizaje. El primero es la “atención”; si no se presta atención, no se va a aprender. El segundo, lo llamo “participación activa”; un organismo que es pasivo no aprende, tiene que estar activo, comprometido, y eso significa que tiene curiosidad, la voluntad de aprender, lo que pone al cerebro a generar hipótesis. Esto va de la mano con mi tercer pilar: no es suficiente generar hipótesis, necesitas “retroalimentación” para seleccionar las que funcionan y las que no.

Cuando hablo de retroalimentación ¿a qué me refiero?, a una señal de error precisa que te ayuda a corregir tus ideas, no a castigo. Eso no ayuda al niño en absoluto, de hecho, elimina el aprendizaje, crea emociones negativas que impiden el aprendizaje y añade estrés. El maestro puede desempeñar un papel muy importante al ayudar al niño a señalar con precisión algo que ha hecho mal y cómo corregirlo. El cuarto pilar es la “consolidación”, no esperas que el aprendizaje sea perfecto la primera vez. El cerebro necesita repetición para consolidar, automatizar y hacer que las cosas sean naturales. Un elemento clave aquí es el sueño, necesitas permitir que el cerebro duerma para consolidar el aprendizaje. No es algo muy sabido, pero cuando duermes tu cerebro no está descansando, está trabajando muy duro, simplemente no eres consciente de ello, pero muy rápidamente el cerebro repite lo que sucedió durante los días anteriores. Esto se llama la repetición, las neuronas repiten exactamente en el mismo orden lo que sucedió antes, te permiten repetir y repetir lo que aprendiste en el día, como si estuvieras ensayando cientos de veces durante una noche de sueño. Y esto es especialmente importante para los niños. Se benefician aún más del sueño que nosotros los adultos.