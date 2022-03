“Realmente en Colombia lo tenemos todo”: Juliana Galvis

R.

Es un programa que de hecho está viendo mi hija. Tengo que ser súper honesta, yo llevo 25 años en televisión y llevaba 19 años sin presentar, y durante los casi ocho años que tiene mi hija yo no la he dejado ver muchas cosas que he hecho. La dejé ver Pa’ quererte porque sentía que era un programa con un buen contenido, que ella podía entender y digerir fácilmente, pero cuando se enfermó ‘Lola’ traté de mantenerla alejada (…). Y este programa me parece lo máximo que lo vea, porque cada vez que ella ve algo en dónde yo estoy me dice: —mamá que sitio tan chévere, me tienes que llevar allá— y eso creo que es importantísimo, porque es clave que los niños se enamoren de nuestro país y vean cosas sanas que le sirvan para la vida. Es un programa que adoro que Agatha vea y también que vea el esfuerzo que hace su mamá.