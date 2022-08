“Logré meterme en la piel de otros artistas”: Juan Carlos Coronel

Coronel contó que la pandemia lo llevó a mantenerse desconectado de la música, al punto que cuando lo llamaban para que realizara algunos conciertos virtuales, su respuesta siempre fue negativa. “No fui capaz de ganarme un peso con eso”.

Así como obtuvo confesiones de sus colegas, en nuestra entrevista también hizo algunas.

“Tuve crisis durante la pandemia. Es la primera vez que hablo de esto, pero tuve crisis emocionales, me puse muy sensible, muy reflexivo, nada me llenaba y solté la música porque no me podía concentrar. Por eso me tomé mi año sabático, empecé a escuchar buena música, a compartir en familia y cuando todo comenzó a normalizarse tenía un panorama claro”.

Los programas, que fueron grabados durante el tiempo pandémico, lo llevaron a reflexiones profundas. Óscar D’ León, por ejemplo, al levarlo a su estudio casero y mostrarle las canciones que estaba escribiendo, lo motivó a perder la pena para socializar las suyas. “Vine con el chip completamente cambiado”, afirmó.

En pandemia su música se disparó, temas como Y tú no estás y Amor en silencio se reactivaron especialmente en las emisoras barranquilleras, algo que lo sorprendió gratamente.

“Para mi Barranquilla es el paraíso sin morirse, es el cielo en la tierra. Aquí he desarrollado una carrera llena de matices, y lo que he hecho a lo largo de los años ha sido exitoso (…) Por eso la radio retoma canciones como Y tú no estás que grabé en 1989 o Amor en silencio grabada en 1991 y después de 30 años la reactivan”.