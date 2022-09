“¡Que sigan sonando los tambores de Totó!”

Angélica María Oyaga Bazanta, bailarina e hija menor de Totó, recordó que desde pequeña su vida ha transcurrido en medio del canto y el baile. “Mi mamá nos llevaba a todos los festivales que participaba en Colombia, así que aprendimos a bailar y a conocer cómo se desarrollaba el baile en cada una de las regiones. En el colegio siempre bailamos, yo era la líder, y al llegar a la casa nos la pasábamos haciendo lo mismo, en ese entonces no existía internet, así que la música siempre ha sido nuestra felicidad”.

Sostiene que su madre “siempre fue clara y estricta”, y que su comportamiento es muy lineal en todos los aspectos.

“Soy odontóloga, y siempre me he mantenido por un camino correcto, tal como ella me lo inculcó. Incluso, si revisamos su vida fue muy recta, nunca se le escuchó un solo escándalo, y a sus músicos les decía que del hotel no podían llevarse ni un jabón. Así que su legado trasciende lo musical”.

Pese a que crió a sus hijos con la ayuda de personal del servicio, les enseñó a realizar todos los quehaceres del hogar.

“Ella también hacía de todo, ponqué, sancochos, cosía zapatos y decía que era capaz de construir una casa”, dijo Angélica.

Sobre el trastorno cerebral que padece, reveló que ocurrió en pandemia, pero que ha sido una mujer muy fuerte que está venciendo esto. “Hace ejercicios todos los días, ella vive conmigo en México y está sometida a unas terapias, ha evolucionado, cosa que ha causado sorpresa entre los médicos. Cuando la llevo al cardiólogo a sus controles, este me dice que ya quisiera él llegar a los 82 años y tener un corazón tan sano, pero sobre todo un corazón cargado de amor, eso es lo que ella proyectó por el mundo”.

Su nieta María del Mar Hollis Oyaga, que se ha sumado a la agrupación como corista, mientras le acariciaba el cabello a Totó, indicó que llegó a Inglaterra a través de la carrera de su abuela. “Ella dio a conocer la música colombiana en el contexto del World Music (Música del mundo) un género bastante importante para la música y las culturas populares del mundo. Mi abuelita fue una de las grandes embajadoras, no solo de la música tradicional colombiana, sino de Latinoamérica, llegando en 2006 a conquistar el Premio Womex, que es el galardón más importante en el circuito de la World Music”.

“Yo soy corista, eso me gusta, y fue mi abuela quien me guió. Ella es muy estricta, las cosas se deben hacer a su estilo, que básicamente es transmitiendo el sentir del pueblo, eso siempre me lo inculcó. Ella, si veía que no estábamos haciendo las cosas bien, nos regañaba; entonces, esa disciplina nos sirvió para actualmente mantener su legado, porque ella era muy seria con su cultura y con su arte”.