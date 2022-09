Entrenamiento en pareja, clave para una vida saludable

A sus 40 años, Valerie logró ser una mamá primeriza que recuperó su figura con paciencia y disciplina, aspecto que admiran sus más de dos millones de seguidores en Instagram, quienes le han consultado su proceso.

“Yo no estaba muy informada de cómo quedaba el cuerpo porque solo estaba enfocada en la salud de mi hijo. Cuando vi la barriga me desanimé un poco, pero mi esposo me dio mucha motivación y a los dos meses logré estar bien con caminata y abdominales”.