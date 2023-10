Encerrados con el demonio: el terror de la pandemia regresa

Aunque la pandemia por la Covid-19 pareciera algo ya lejano, la realidad es que aún a día de hoy lo que sucedió en 2020 sigue teniendo repercusiones en la sociedad. Y, teniendo en cuenta que el cine es un reflejo de la misma, el séptimo arte sigue contando historias alrededor de este suceso.

Es así como llega Encerrados con el demonio, una película que fue grabada íntegramente en plena cuarentena por el cineasta Howard J. Ford en la que el espíritu de un asesino en serie, también conocido como ‘El cerrajero’, ha regresado de entre los muertos convertido ahora en un demonio.

Un detective tratará de evitar que más jóvenes se conviertan en sus nuevas víctimas sin imaginar que se enfrentarán a un demonio aterrador y vengativo.

Así, teniendo como excusa e inspiración la cuarentena, el británico Howard J. Ford, cuando llevaba dos semanas encerrado en su casa no se amilanó ante la situación sino que su creatividad brotó de lo más profundo y empezó a cranear todo.

“Estaba a punto de cumplir tres semanas en casa, atrapado en esta misma habitación. Perdí a mi tío por la pandemia muy temprano. Fue un momento realmente extraño, y simplemente decidí que tenía que hacer algo. No podía quedarme aquí sentado. Siempre he sido una persona aventurera. Me encanta viajar y conocer el mundo y todo eso”, dijo el cineasta a EL HERALDO.

En ese momento decidió poner un anuncio en su perfil de Facebook para todos los actores y actrices que conocía y aquellos que llegaran a esa publicación gracias al algoritmo, que quería hacer una película, aun cuando sonara descabellado.

“Puse en Facebook: 'Actores, si estuviera haciendo una película y pudiera filmarte en tus hogares, ese sería el escenario, traes el vestuario, yo iré solo en un coche, sin contacto. ¿Querrías participar en esta película?' Y pensé: 'Bueno, quizás unas pocas personas digan que sí', pero cientos y cientos de actores. Esto se volvió una locura, ya sabes, y actores excelentes, con experiencia en cine y televisión”.