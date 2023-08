Roban a artista de música popular en Bogotá; quitaron llantas de su camioneta

Otro artista colombiano que también fue víctima de la delincuencia es Giovanny Ayala, quien denunció que fue robado en Rionegro, Antioquia, este viernes.

El hecho, según cuenta el artista, ocurrió mientras se dirigía a un hotel en Rionegro en un taxi. En el camino unos delincuentes lo abordaron, lo hicieron abrir la puerta y le quitaron una cadena, una manilla de oro, una maleta llena de ropa nueva y unas gafas.

"Me abordan dos motos con cuatro tipos. Me ponen un fierro así en el vidrio y me dicen: 'Se bajó de ahí'. Me abren la puerta... Afortunadamente estoy bien, pues que no me pegó un tiro en la cabeza o en la cara porque Dios es muy grande conmigo. Esto se los comento porque este país está vuelto mier** con tanta hijue**** inseguridad. No pensé que me fuera pasar. Cuídense mucho”, se le escucha decir al cantante en el video.

El intérprete mostró su impotencia y su rabia por lo ocurrido en el escrito de la publicación, asegurando que está pensando en irse del país por un tiempo.

"Definitivamente tengan mucho cuidado, no solamente están robando, si no matando, este país se convirtió en una mano de ratas. Me provoca irme de este país por un tiempo", publicó.