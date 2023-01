Ex participante del ‘Desafío’ sufrió grave accidente de tránsito

Munera indicó que el siniestro ocurrió mientras se desplazaba como parrillera en una moto y que por la gravedad de las heridas tuvo que ser trasladada a Puerto Asís para remitirla en un centro médico especializado.

“Iba en la moto y venía otra de frente, pero no tenía las luces encendidas. Solo me acuerdo que chocamos, grité y no me acuerdo de nada más hasta que llegué al hospital”, relató la modelo de 23 años en un video.

Con una venda que cubría parte de su rostro y con visibles golpes en su cara, Emily contó que tiene “mucho miedo, pero soy una mujer que cree mucho en Dios y a veces las cosas pasan por algo para enseñarnos. Tal vez estamos haciendo algo mal que no nos hemos dado cuenta. Sé que voy a estar bien y les agradecería muchísimo si oran por mí”.