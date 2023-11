Mariah Carey anuncia la Navidad con un video en el que “descongela” emociones

Ha pasado la noche de Halloween, la cual ha dejado miles de fotos en las que las celebridades se disfrazaron para disfrutarla como todos unos niños. Ahora el calendario indica que ha llegado noviembre, un mes que ya calienta motores para la llegada de la ansiada y mágica Navidad. "¡Es la hora!", exclama la cantante estadounidense Mariah Carey, de 54 años, junto a un vídeo que no tardó en hacerse viral. Y es que por mucho que pasen los años no hay Navidad sin su icónico tema All I Want for Christmas Is You, que grabó en 1994.