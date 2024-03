El templo religioso galapero que celebra 160 años de pura fe

No comer carnes rojas, no escuchar música, no vestir de rojo y no salir después de 3 de la tarde son algunos de los mitos que durante décadas se han escuchado en Galapa. Carmen Villanueva Bolívar es una galapera que conoce algunos de los mitos más antiguos, según la mujer las personas en aquella época comentaban de forma mística y con algo de temor aquello que les podía pasar si no hacían caso a estos relatos .

“Cuando yo esta pequeña mis papás decían que sus abuelos durante la época de Semana Santa no cocinaban, le tenían tanto respeto y temor a estos mitos que hacían la comida unos días antes de la Cuaresma. Mi papá también decía que no se podía ni siquiera ir al monte, porque ellos se dedicaban a cultivar y en esa semana no se trabajaba. Pero yo pienso que no podemos llegar a los extremos, lamentablemente muchas personas no tienen dinero para comer pescado durante todos esos días de Cuaresma”, dijo Villanueva.