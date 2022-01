El príncipe Enrique reclama al Gobierno británico protección policial

El príncipe Enrique ha tomado acciones legales contra la decisión del Gobierno británico de retirarle la protección policial cuando está en el Reino Unido y de no permitirle pagar personalmente por ella.



Según un representante legal de Enrique, citado por el diario "Daily Telegraph", el duque de Sussex -nieto de la reina Isabel II- no se siente seguro en el Reino Unido y por tanto "no puede volver a su hogar" con su mujer Meghan y sus hijos Archie y Lilibet.



En verano del año pasado, el coche en que viajaba el príncipe fue perseguido por fotógrafos cuando salía de un evento de una ONG.



A los duques de Sussex se les retiró la escolta policial de la que gozaban en el país durante las 24 horas del día hace dos años, cuando renunciaron a sus obligaciones reales y a la financiación pública.



Por ello, Enrique propuso al Gobierno británico costear él mismo de su bolsillo esa protección por la policía, algo a lo que el Ministerio del Interior se ha negado.