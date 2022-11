Papá de Kaleth Morales recordó que regañó a su hijo por ‘Vivo en el limbo’

“Yo iba en un taxi en Cartagena y escuchaba: Te veo y me siento, que la tía universal (…) y dije: no pero ese disco (…) feo. ¿Quién grabó esa vaina? Y le dije al taxista cámbiese para otra emisora y sonaba el mismo disco. Entonces, ¿quién grabó esa vaina? No, el hijo de Miguel Morales. Yo llego y le dije: Oye pero tú si estás jodido, cómo vas a dañarte una vaina que llevo haciendo una carrera con tanto sentimiento”, manifestó el también cantante a dicho programa.

Por su parte, Kaleth Morales estaba muy seguro de su estilo musical y luchaba por construir los cimientos de un futuro profesional éxitos que, con el tiempo, fue dando frutos.

“Ven pero cójala suave viejo. Papi yo no voy a cantar como tú que vives llorando. No voy a componer como tú ni voy a bailar como tú. Voy a romper al vallenato en dos”, dijo el joven artista, según su padre, Miguel Morales.

Kaleth Miguel Morales falleció el 23 de agosto de 2005 tras un siniestro automovilístico en la carretera que comunica a Cartagena con Valledupar, entre los municipios de Plato y Nueva Granada, Magdalena, exactamente en el kilómetro 43, sitio conocido como ‘La Fortuna’.