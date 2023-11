“El maquillaje no es una vanidad, es arte”: ‘Tata’ Peñaranda

Sin embargo, más allá de lo que quedaba plasmado en los cuadros que creaba, Tata tiene su primer encuentro con el maquillaje gracias a un Carnaval. En su conversación asegura que la fascinación por los colores y las posibilidades que permitía el maquillaje para crear fantasías la atrapó.

“Para ese momento yo era una niña y me escogen como Capitana infantil del Club Campestre del Caribe, y eso me emocionó un montón porque los maquillajes eran asombroso, sobre todo las caracterizaciones de fantasía, y aunque no sabía mucho por ser niña comencé a explorar con lo que tenía a la mano”.