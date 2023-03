El legado de Shakira llega al Museo de los Grammy

Su repertorio musical es amplio. Y es que es hija de padres con ascendencia libanesa y española lo que hizo que empezara a fusionar elementos de su diverso origen étnico y raíces sus multiculturales, entre los que se destacan la danza árabe y el pop rock.

Es por ello que en su reciente entrevista con el periodista mexicoamericano, Enrique Acevedo a través del programa En Punto de N+ recordó la mezcla de sonoridades que decidió hacer en el éxito musical ‘Hips Don't Lie’ lanzado junto al cantante Wyclef Jean hace 17 años.

“Había gente que tenía dudas porque es una canción en la que se dice: en Barranquilla se baila así, con una cumbia y unos instrumentos autóctonos de mi tierra en la costa de Colombia. Quién se iba a imaginar que eso iba a sonar en la radio norteamericana o mercados súper obtusos como Inglaterra y pasó. Ahora la gente es la que decide”.

De esta manera, Shakira ha derrumbado barreras para los artistas latinos, pese a que a veces sienta el síndrome del impostor (trastorno psicológico en el cual las personas exitosas son incapaces de asimilar sus logros).

“Sufro levemente de ese síndrome, que todavía no me lo creo o no soy capaz como dicen que soy y esa pequeña patología me mantiene motivada queriendo descubrir quién soy y lo que puedo dar”.

Compartir esta exposición con su familia y que sus fanáticos puedan disfrutar de una carrera que sigue vigente es lo que más atesora.

“Es muy lindo acompañar a la gente en todo esto porque la música se convierte como en la banda sonora de la vida de las personas y que se traspasa de generación en generación. Poder estar vigente en un momento como estos y que es fantástico que mi familia lo pueda ver y poder compartir esto con ello”.