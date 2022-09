‘El juego del calamar’ busca romper esquemas en los Premios Emmy

En su particular batalla por el prestigio de la televisión, HBO parte con ventaja gracias a las 140 nominaciones que suman todos sus títulos, marcando distancias con Netflix, que se conformó con 105 menciones.

Esa diferencia se explica, en parte, porque las grandes apuestas de Netflix se desinflaron en el conteo: sus dos series más vistas de la historia, El juego del calamar y Stranger Things, cosecharon 14 y 13 candidaturas respectivamente.

Frente a ellas figura imponente con 25 candidaturas Succession, la producción que más alegrías está dando a HBO tras el final de Game of Thrones. El drama familiar, que ya venció en los Emmy de 2020, se ha acercado este año al récord de 32 nominaciones que logró Game of Thrones en 2019, su año de despedida, una marca difícil de superar en plena era de consumo masivo de la pequeña pantalla.

HBO firma también la otra ficción más nominada, The White Lotus, una sátira sobre la clase y la raza que entre sus 20 nominaciones aspira a llevarse el título de Mejor Miniserie. Con 20 candidaturas parte también el emblema de Apple TV+, la comedia Ted Lasso.

Aunque la serie protagonizada por el carismático Jason Sudeikis encontrará fuerte rivalidad en Hacks, liderada por Jean Smart en el papel de una cómica de capa caída que busca recuperar el éxito perdido.

La presencia latina

El único latino con posibilidad de salir vencedor en esta gala, es el guatemalteco Óscar Isaac, candidato a Mejor Actor de Miniserie por Scenes from a Marriage, la versión moderna del clásico de Ingmar Bergman que ha seducido a la crítica.

Sin embargo, la gala contará con mayor presencia latina gracias a la aparición de celebridades como Diego Luna, Ariana DeBose y Selena Gómez, que entregará un premio a pesar de que los académicos no la nominaron a mejor actriz de comedia por Only Murders in the Building, un olvido bastante reclamado en redes sociales por los internautas.