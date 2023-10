‘El jefe’ de Shakira superó las 50 millones de vistas en YouTube

Muchos trabajadores que sufren explotación laboral se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, como migrantes, personas en situación de pobreza o individuos con escasa educación formal.

“Tengo un jefe de m*** que no me paga bien, yo llego caminando y él en Mercedes Benz, me tiene de recluta el muy hijo de p***”, añade Jesús Ortíz, vocalista de Fuerza Regida.

Incluso, la barranquillera aprovecha para lanzarle un dardo al exsuegro: “Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura, pero ahí sigue mi ex suegro que no pisa sepultura”.

Shakira viene de ganar dos Latin Billboard como 'Artista Solista Latin Pop del Año' y 'Canción Latin Pop del Año' con BZRP Music Session #53, los mismos que obtuvo Fuerza Regida, quien obtuvo “Top Latin Albums” Artista del Año Dúo o Grupo y Artista Regional Mexicano del Año, Dúo o Grupo.