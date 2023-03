El dulce sueño de la familia Farah Amín

‘Let’s Doug It’, es esa promesa. Sus intereses siempre han estado guiados hacia el servicio, tanto así que de su familia, Amín, siempre es elegida por todos como la mejor anfitriona.

Natalia ha tenido un gusto por la repostería, los sabores dulces, las texturas y la creatividad han hecho parte de su motivación.

Sin embargo, entre los agites de la vida y las responsabilidades de la adultez, todas las ocasiones en las que se proponía lanzarse a tener una repostería, se veía impedida y abandonaba el sueño.

“Cocinar es una de mis pasiones más grandes, y en casa siempre he tenido libros de cocina, hago cursos, estudio y demás. Uno de mis sueños siempre fue tener un espacio en el cual poder vender lo que preparaba, pero siempre surgía algo que no me lo permitía y quedó ahí, pendiente”.

“Cuando estoy en un retiro espiritual una de las promesas que recibo se relacionaba con mis manos, y me decía: ‘En tus manos está tu don’, cosa que en ese momento no entendí, pero muchos años después, al ver este sueño cumplido me doy cuenta a lo que se refería”.