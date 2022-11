“El estómago comenzó a brincarme”: ‘Carroloco’ contó que le hicieron brujería

En el programa ‘La red’ señaló que en un momento empezó a sentirse desanimado, triste y algo desesperado, pensó que estaba enfermo pero no se sentía como tal, así que no acudió en primera instancia a un médico.

En un momento, 'Carroloco' empezó a sentir que algo andaba mal y experimentó varias situaciones anormales por lo que decidió buscar a un sacerdote y asistió a misa.

En medio de la eucaristía pasó por un momento que jamás había visto: “El padre salió con el santísimo y se lo ponía a todas las personas. Cuando llegó a mí, me lo puso de frente y el estómago comenzó a brincarme. Él se quedó mirándome y se notó extrañado”, contó. Fue allí cuando confirmó lo que estaba sospechando.

"He vivido situaciones que son anormales en la vida cotidiana y me pasó algo muy extraño que me dejó convencido de que la brujería existe”, puntualizó.

El sacerdote decidió intervenir y le le dio aceites sacramentales, con agua bendita y sal exorcizada que mezclaba en un vaso y bebía en las noches. El comediante siguió las instrucciones, pero en una noche comenzó a sentirse nuevamente enfermo y extraño.