El Carnaval se enciende con folclor en Palmar de Varela

Sara María Barrios fue designada como la soberana de las carnestolendas de Palmar de Varela.

La joven de 21 años es estudiante de décimo semestre de Derecho en la Universidad del Atlántico y se define como “una mujer apasionada por lo que hago, pero sobretodo soy muy disciplinada, organizada y que tengo una convicción de que todo se debe hacer con amor”.

Sin embargo, ya había sido escogida en 2022, pero debido a la pandemia por Covid-19, las fiestas fueron canceladas.

“En ese momento quedé impactada porque ya estaba en los ensayos del show de coronación. Cuando me dicen eso quedé con un vacío en mi corazón. Yo dije: lo que toda mi vida había soñado no lo iba a poder hacer. Porque no estaba previsto que fuera yo nuevamente la reina este año”, aseguró a EL HERALDO Sara Barrios.