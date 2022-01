El Carnaval pierde a su vampiro más querido

Alejandro Arrieta, miembro de Las Negras bullangueras y amigo entrañable del ‘Varón de las Tinieblas’, destacó que Manuel era muy amplio con la gente, y que siempre lograba su objetivo, “cambiar caras de terror por una sonrisa.

“Le gustaba mucho el baile, especialmente la salsa, fuimos buenos amigos, vivió aquí en mi casa en Juan Mina. Su gran anhelo era ser Rey Momo, le decía que ya desistiera de eso, pero él mantenía esa ilusión. Considero que su mayor aporte a la fiesta fue la alegría, su disfraz era muy imponente e impactante”.

Arrieta agregó que su legado queda sembrado en un niño que hace cuatro años desfila como ‘El Varoncito de las Tinieblas’ y que sus apariciones generalmente ocurren en el desfile del carnaval de los Niños.

“Le dije que iba salir de esto, que fuera fuerte, el 5 de enero mientras lo internábamos, le dije que había que bailar en La Guacherna. El día de su cumpleaños dialogué con él, ya no podía hablar mucho porque se agitaba, pero le puse el disco de cumpleaños, luego lo felicité, le dije que Dios lo sacaría de esto y alcanzó a darme las gracias”.

Francisco Llerena, gerente de la Fundación Carnaval de Suroccidente, recordó que en 2018 fue el gran homenajeado en su tradicional desfile.

“Recordaré mucho su sensibilidad, no se me olvida que ese año le hicimos una especie de carroza que tenía forma de castillo y varios murciélagos, incluso el grupo de millo lo disfrazamos de muertos y se puso a llorar como un niño. Este miércoles teníamos una actividad, el conversatorio Patrimonio y Salvaguarda en tiempos de Covid, donde lo esperábamos, pero no se recuperó. Vamos a extrañar su sonrisa y esa gracia con la que interpretaba su disfraz”, dijo Llerena que informó que su sepelio se cumplirá este jueves a las 2:00 p.m. en el cementerio Jardines de Paz.

Carnaval S.A.S. a través de sus redes también lamentó esta perdida.

“Triste despertar con la partida de Manuel Antonio Rodríguez Castro, quien desde 1999 participaba en el Carnaval de Barranquilla con su disfraz ‘El varón de las Tinieblas’. Nuestras condolencias a sus familiares. ¡Paz en su tumba!”.