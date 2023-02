El Carnaval del Bordillo se apodera de la carrera 44

La carroza que llevará a los reyes del Carnaval de la 44, Daniella Falcón y Tito Crissien fue elaborada por el maestro Roy Pérez. Y con ellos completan la monarquía anfitriona, los soberanos infantiles Triana Santamaría y Jesús David Zuluaga. La carroza tiene como temática la Ciencia y la Tecnología y una alegoría a la marimonda.

Tito Crissien, dijo que está más que listo para el inicio de las carnestolendas.

“Para este Carnaval me he preparado de cuerpo, mente y espíritu, en la parte del cuerpo con muchos ensayos de baile, he pasado mucho tiempo con las Marimondas de la CUC y con la reina, así que estoy más que listo para esta Batalla de Flores. Con la mente, aprendiendo mucho de esta fiesta, conociendo las danzas que nos permitieron obtener ese reconocimiento de la Unesco, conociendo sus historias, preparamos un libro y pódcast, y a nivel espiritual queriendo dejar un legado, queremos trascender con el mensaje de que este es un solo Carnaval, la tradición aquí logra abrazar la modernidad y eso lo hemos hecho implementando las nuevas tecnologías”, aseguró Crissien.