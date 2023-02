Yeison Jiménez contó que fue acosado por dos mujeres dentro de un hotel

Aseguró que aunque no suele molestarse por las reacciones de sus seguidoras cuando lo conocen, sí ha vivido momentos incómodos, como cuando le agarran la cara para besarlo en la boca.

Asimismo, contó dos casos específicos de acoso que sufrió. Uno fue a través de redes sociales, en las que una mujer lo contactó para ofrecerle dinero a cambio de relaciones sexuales.

“Hubo una muchacha que me escribía mucho por Instagram, me preguntaba que cuánto le cobraba para estar con ella. Me decía: ‘mira, yo simplemente tengo mi dinero, soy una empresaria y cuánto me cobras para que estemos juntos’. Yo decía que no, porque no soy ningún gigoló, pero sí fue curioso; me mandaba a decir ‘ponme una cifra, te estoy hablando en serio’. Era una muchacha bien bonita”, relató Yeison Jiménez.