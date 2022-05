Entrevista con Joe Keery, uno de los protagonistas de ‘Stranger Things’

R.

Desde el principio del proceso de escritura, los Duffer trazaron un arco narrativo que abarcara no solo esta temporada. Especialmente, por el nuevo villano de la temporada; están creando la leyenda, pero también una conclusión, lo cual me parece genial. También se siente que la forma cómo termina esta temporada no es la misma que las anteriores. Las cosas que han pasado tienen un precio y, como público, esos siempre son mis momentos favoritos: cuando puedes sentir el peso de tus acciones. Espero que durante la temporada podamos sentir el peso de las cosas que van a suceder.