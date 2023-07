El actor Jamie Foxx habló de su hospitalización: “Fui al infierno y volví”

Por otro lado, el actor comentó las razones de por qué había desaparecido de los medios y no se conocían fotografías ni videos sobre él, indicando que “quiero que me vean riendo, divirtiéndome, de fiesta, contando un chiste, haciendo una película, un programa de televisión. No quería que me vieran con los tubos saliendo de mí y tratando de averiguar si lo lograría”.

Finalmente, el intérprete que dio vida a Electro, villano de Spiderman en las cintas protagonizadas por Andrew Garfield, agradeció a sus fanáticos.

“Amo a todos y amo todo el amor que recibí… Si me ven fuera de ahora en adelante y de vez en cuando rompo a llorar, es solo porque ha sido difícil, hombre. Estaba enfermo, hombre. Pero ahora tengo mis piernas debajo de mí, así que me acompañarán”.