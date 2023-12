El 2023 épico de Karol G

“Esto definitivamente representa una fase específica de mi vida. El nombre del álbum es una frase que me repetía a mí misma cuando nada me parecía muy bien. Quiero decir, yo estaba pasando por el mejor momento de mi carrera, pero personalmente estaba muy desconectada de mí misma y de mis amigos. No era infeliz, pero tampoco era feliz. Así que todos los días me decía a mí misma: 'Está bien, mañana será bonito'”, dijo la cantante a la revista Rolling Stone.

El álbum empezó a romper los récords más inimaginables. Durante el primer día de lanzamiento en Spotify, ‘Mañana será bonito’ debutó con 32 millones de reproducciones en la lista diaria Spotify Global y 35.7 millones de reproducciones en total, convirtiéndose en el mayor debut de un álbum en español de una artista femenina, que previamente lo tenía Motomami de Rosalía.