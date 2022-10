La curiosa confesión de Drew Barrymore sobre su vida después del divorcio

En ese momento, la estadounidense confesó en su programa ‘The Drew Barrymore Show’, que lo mencionado por Garfield no la había sorprendido. Fue por esto que muchos de sus seguidores llegaron a pensar que ella “odiaba el sexo”, a lo que tuvo que salir en respuesta ante las afirmaciones de los internautas por medio de su blog, donde explicó el motivo por el cual no ha vuelto a tener relaciones sexuales desde su separación con el actor Will Kopelman.

“Algunas personas pueden salir de un matrimonio o una relación y en un futuro cercano encontrarse en otra relación. No hay nada de malo en eso, no juzgo porque para algunas personas eso realmente funciona. No funcionó para mí”, dijo la actriz.

Cabe mencionar que de acuerdo a sus declaraciones, para la Barrymore el no tener relaciones sexuales es una forma de “honrar el estado de luto” por “perder su núcleo familiar”.