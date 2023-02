Diagnóstico oportuno: la clave de las enfermedades raras

A pesar de convivir en medio de terapias, medicamentos y clínicas, María Mercedes Carrasquilla no deja de vivir con una sonrisa, una sonrisa por dos: la suya, y la que representa la de su hija Elena, quien padece el síndrome de Rett, una mutación genética poco frecuente que afecta en su mayoría, el desarrollo cerebral de las niñas. Aparentemente, en los primeros meses se evidencia un desarrollo normal, pero entre los seis meses y los tres años se detiene el desarrollo, indicó el médico genetista, Ricardo Molina.

“Otra de las grandes barreras que hemos vivido, ha sido la falta de inclusión. De la misma forma en la que me he encontrado personas muy amorosas en el camino, también he tenido que escuchar comentarios poco empáticos”, dijo María Mercedes Carrasquilla, madre de la paciente.

Daniel Josue Alvarado, de 8 años, es otro de los niños que ha luchado contra la Distrofia Muscular de Duchenne, un desorden progresivo del músculo que afecta su función.

“A veces hay mucha impotencia en él y agresividad, pero intentamos salir adelante. Este día debe servir para llevar un mensaje positivo y estos pacientes sean ayudados”, dijo su madre, Jennifer Gallego.