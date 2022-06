Seis padres costeños con historias inspiradoras

Su presencia está marcada por lo que sucede en el seno de su hogar, casi siempre de la mano de Marcela, quien fue la que los metió en el cuento de las redes sociales.

Augusto es una persona pública que ha desempeñado importantes cargos a nivel local y nacional. Comenzó usando las redes como cualquier ejecutivo mayor, básicamente para asuntos de negocios, pero después de que Marcela se hizo más conocida comenzaron tímidamente a usarlas a nivel social y poco a poco se volvió protagonista de la mano de ella, hasta convertirse en lo que es hoy: un influencer adulto, un papá muy activo en redes.

“Para mí las redes han sido un total descanso, yo había dedicado mi vida a temas de confrontación como abogado, en algunas veces como político, pero cuando ya llega la edad madura mis hijos me muestran la oportunidad de presentar a un verdadero barranquillero, una persona común y corriente. Me encanta poderme comunicar con los demás, me da satisfacción cuando las personas me saludan en la calle y es una motivación participar en lo que mis hijos postean en las redes”, dice.

Un día como hoy este barranquillero y amante al carnaval estará reunido con toda su familia y sus dos nietos.